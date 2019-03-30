Son Dakika Haberleri: Okul Servisinin Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza Kamerada

Okul Servisinin Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza Kamerada

1 saat önce

Ümraniye'de seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Okul Servisinin Otomobille Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza Kamerada, System.String[]
Ümraniye'de seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Yolda seyir halinde olan okul servisi, kavşaktan dönüp yola giren otomobille bir anda karşı karşıya geldi. İki aracın duramayarak çarpışmasıyla meydana gelen Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazaya gören vatandaşlar araç sürücülerinin yanına giderken kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde okul servisi yolda ilerlerken kavşaktan dönen araçla karşı karşıya geliyor ve çarpışıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa
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