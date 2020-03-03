Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2) - Son Dakika

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)

7 saat önce

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAdapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı.

Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2), System.String[]

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Adapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
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