Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2) - Son Dakika

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Okul servisiyle otomobil çarpıştı: 6 yaralı (2)
7 saat önce
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAAdapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:29 Kaynak: DHA
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Adapazarı'nda otomobille servis minibüsünün çarpışma anı, çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerine anbean yansıdı. Caddede ilerlerken sokağa girmek için dönüş yapan otomobile minibüsün çarptığı, otomobilin elektrik direği ile minibüs arasında sıkıştığı, olay yerinde bulunan vatandaşların hızlı gittiği gerekçesiyle servis sürücüsüne saldırdığı görüldü.
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