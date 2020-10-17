Okul servisleri denetimleri; Kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı - Son Dakika

Okul servisleri denetimleri; Kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı
17.10.2020 09:03
İSTANBUL'da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.
İSTANBUL'da gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi. İl genelinde denetlenen 2 bin 132 okul servisinden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi. Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.
- İstanbul
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