Okul servislerinde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Edirne'de okul servisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik düzenli denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, araçların belgeleri de incelendi.

Kurallara uymayan okul servisleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Edirne Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğine göre cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Edirne Belediyesi dezenfekte ekipleri, okullarda özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.