Okul servislerine ceza yazıldı
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma, trafik timleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 23 servis sürücüsüne 5 bin 835 TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:51 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma, trafik timleri tarafından okul servislerine yönelik düzenlenen denetimlerde 23 servis sürücüsüne 5 bin 835 TL para cezası kesildi.
İl Jandarma
Komutanlığı, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk gününde okul servislerine yönelik denetim yaptı. Drone da kullanılan denetimlerde 160 okul servisi kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 23 servis sürücüsüne toplam 5 bin 835 TL para cezası kesildi.
Okul servislerine yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Tarkan'dan 1 yaşındaki kızı Liya'ya 1 milyon TL'lik yatırım Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı