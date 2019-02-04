Son Dakika Haberleri: Okul Servislerine Denetim

Okul Servislerine Denetim

53 dakika önce

- Trafik polisinin servis araçlarına uygulamasından detaylar İSTANBUL - Trafik polisi, yarıyıl tatilinden okulların eğitime başlaması ile servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yaptı.

- Trafik polisinin servis araçlarına uygulamasından detaylar İSTANBUL - Trafik polisi, yarıyıl tatilinden okulların eğitime başlaması ile servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı

Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Servislerine Denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]