Okul Servislerine Denetim
53 dakika önce
- Trafik polisinin servis araçlarına uygulamasından detaylar İSTANBUL - Trafik polisi, yarıyıl tatilinden okulların eğitime başlaması ile servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yaptı.
- Trafik polisinin servis araçlarına uygulamasından detaylar İSTANBUL - Trafik polisi, yarıyıl tatilinden okulların eğitime başlaması ile servis araçlarına yönelik denetim uygulaması yaptı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45 Kaynak: AA
İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı
Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası