Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika
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Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim

14.06.2022 09:39
Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim

Düzce'de jandarma ekipleri öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

Düzce'de jandarma ekipleri öğrenci taşıyan servis araçlarını denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'güvenli okul' uygulaması çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde bin 34 şahıs sorgulandı. Ayrıca 35 okul çevresi, 19 metruk bina, 9 internet salonu, 63 kahvehane, 4 içkili yer, 12 büfe ve 19 park bahçe ile 107 umuma açık alanda ekipler denetim yaptı. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de okul servislerine yönelik uygulama yaptı. Servis araçlarının donanımlarını ve evraklarını kontrol eden ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.

Denetimler sırasında aranması bulunan 3 şahıs yakalandı. - DÜZCE

Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim
Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim

YORUMLAR
500
Hem arkadaşını hem kendini yakalattı Hem arkadaşını hem kendini yakalattı
Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul servislerine jandarma ekiplerinden sıkı denetim - Son Dakika
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