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Okul servislerine sıkı denetim

44 dakika önce

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Okul servislerine sıkı denetim, System.String[]

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.


Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştıran Düzce Belediyesi Trafik Zabıta Ekipleri, araç ve personelle ilgili kontroller yapıyor. Çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapılıyor.


Başta çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler, okul servis araçlarında araç sürücülerinin ruhsat ve ehliyet kontrolü, araçların yolcu kapasitesinin kontrolü, araç içinin temizliği, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı 'Dur' lambasının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Araç yaşı, araç bakım onarım takip formu, iç dizaynı ve malzemelerin yapısının denetlendiği incelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığı incelendi.


Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü Sezgin Diner, denetimlere sezon boyunca devam edileceğini ifade etti. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Zabıta, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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