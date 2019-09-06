Son Dakika Haberleri: Okul servislerine yoğun denetim
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Okul servislerine yoğun denetim

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunduğunu belirterek, normal denetimlerin yanı sıra gelecek hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacağını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de kayıtlı 92 bin 890 okul servis aracı bulunduğunu belirterek, normal denetimlerin yanı sıra gelecek hafta bu araçlara 5 gün süreyle yoğunlaştırılmış denetim yapılacağını bildirdi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:45 
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