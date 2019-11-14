Son Dakika Haberleri: Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Son Dakika Güncel Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

6 saat önce

2019-2020 Sezonunda Okul Spor Faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, okulların, okul spor faaliyetleriyle ilgili her türlü işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından Yayınlanan Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü hakkında Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul...

Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]

2019-2020 Sezonunda Okul Spor Faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, okulların, okul spor faaliyetleriyle ilgili her türlü işlemlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından Yayınlanan Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü hakkında Beden Eğitimi Öğretmeni ve Okul Yöneticilerine bilgi vermek amacı ile toplantı yapıldı.


13 Kasım'da Develi'de, Develi, Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar'da görev yapan Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü ve Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.


Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Toplantı Salonunda; Kocasinan, Talas, Hacılar, Akkışla, Sarıoğlan, Pınarbaşı ve Bünyan ilçelerinde görevli Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine yönelik sistem işleyişi ve Okul Sporlar Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verildi.


Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve okullardan 412 öğretmen katıldı.


Yarın da, Melikgazi, İncesu, Sarız, Felahiye ve Özvatan İlçelerindeki Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenlerine Okul Sporları Modülü ve Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği hakkında bilgi verilecek. - KAYSERİ

Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Spor Faaliyetleri Spor Bilgi Sistemi Okul Sporları Modülü Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]