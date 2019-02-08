Okul Spor Kulüpleri Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Okul Spor Kulüpleri Projesi kapsamında, Trabzon'da 6 okulda spor kulübü kurulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü Okul Spor Kulüpleri Projesi kapsamında, Trabzon'da 6 okulda spor kulübü kurulacak.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bir projeyle bazı okullarda kurulacak spor kulüpleriyle hem öğrenciler, hem de mahalle çocuklarının spor yaparak zararlı alışkanlıklar ve hareketsiz yaşamdan uzak duracağı ve kendilerine yeni hedefler koyabilecekleri belirtildi.



Her kulübe okulun adı verileceği belirtilen açıklamada, ilk etapta belirli illerde başlatılan proje kapsamında birbirine yakın olmayan ilk ve ortaokulların spor kulübü kuracağı belirtilerek, il veya ilçelerde en az 3, en fazla 6 kulüp faaliyete geçeceği ilerleyen süreçte kulüp sayısının ihtiyaca göre artırılacağı bildirildi.



Proje kapsamında Ortahisar ilçesinde bulunan Yol İş, İMKB, Mehmet Akif, Cudibey, Bedri Rahmi ve Bener Cordan Ortaokullarında ilk etapta kulüp kurulacak.



Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve Cudibey Ortaokulu Müdürü Olcay Bulut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret ederek projeyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.



Ziyarette konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, okul spor salonlarının onarımı ve düzenlemesi ile antrenör katkısı dahil projede aktif yer alacaklarını belirterek, "Bu kulüplerle hem öğrencilerimizi hem de mahalle çocuklarını, gençlerini bir çatı altında toplayacağız. Hem sağlıklı bir nesil için onları sporla buluşturacağız, zararlı alışkanlıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzak tutmaya çalışacağız. Hem de yarışma heyecanını yaşatıp belki de ülkemize başarılı sporcular armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor, Sicil ve Okul Sporları Şube Müdür Vekili Yusuf Çebi de ilk etapta Ortahisar'da 6 okulun kulüp kuracağını ve daha sonraki süreçte ilçelerde de bu kulüplerin yaygınlaştırılacağını kaydetti.



TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç da dernek olarak her türlü sosyal projeye katkı sunmak istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla buluşması ve bunların faaliyetlerinin tanıtımı konusunda elimizden gelen tüm katkıyı sunacağız." ifadelerini kullandı.

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