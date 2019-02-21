Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

1 saat önce

Okul sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan atletizm gençler kız-erkek il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Atletizm İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Okul sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan atletizm gençler kız-erkek il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporları sezonu faaliyet programında yer alan atletizm gençler kız-erkek il birinciliği müsabakaları tamamlandı. Bilecik Edebali Stadı'nda düzenlenen yarışmalarda renkli görüntüleri sahne olurken kız ve erkelerde kategorilerine göre dereye giden sporcular ödüllendirildi. Yarışmalar sonrası dereceye giren sporculara Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından madalya, kupa ve başarı belgeleri takdim edildi. Yıldız, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Yaşam
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