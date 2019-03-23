Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Spor
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