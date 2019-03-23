Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik
'te düzenlenen Okul Sporları Badminton Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
tarafından takdim edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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