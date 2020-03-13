Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu - Son Dakika Spor

Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu

7 saat önce

Okul Sporları Bisiklet Samsun İl Birinciliği yarışmasında dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Okul sporları bisiklet il birincileri belli oldu, System.String[]

Okul Sporları Bisiklet Samsun İl Birinciliği yarışmasında dereceye giren öğrenciler Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Bisiklet Samsun İl Birinciliği müsabakaları Doğu Park Parkurunda yapıldı. Yarışmaya Genç A – Genç B ve yıldız erkek-kadın olmak üzere 4 kategoride toplam 12 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.


Müsabakalarda kategorilerinde 1. olan sporcular ise Yıldız Kadınlarda Nehir Beyazpınar, Yıldız Erkeklerde Nafız Ege Karagöl, Genç A'da Özgür Tural ve Genç B kategorisinde Yağız Korkmaz oldu. - SAMSUN

Samsun, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:13 Kaynak: İHA
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