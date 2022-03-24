Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Kahramankazan'da sona erdi - Son Dakika
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Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Kahramankazan'da sona erdi

24.03.2022 17:16

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları, Kahramankazan'da sona erdi.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları, Kahramankazan'da sona erdi.

Türkiye genelinde 6 bölgede yapılan müsabakalardan Adıyaman, Ankara, Bingöl ve Manisa'nın içinde bulunduğu grubun müsabakaları, Kahramankazan'da gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde yapılan müsabakalara 115 takımda 800 sporcu ve idareci katıldı.

Boccenin petank disiplininde yapılan grup müsabakalarında Kahramankazan'dan katılan 4 okuldan 3'ü, kategorilerinde dereceye girerek Türkiye final müsabakalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından müsabakalara katılan öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti, sinema etkinliğine katıldı.

Dereceye giren sporcuların madalyaları, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan tarafından törenle verildi.

Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Kahramankazan'da sona erdi
Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Kahramankazan'da sona erdi
Okul Sporları Bocce Grup Müsabakaları Kahramankazan'da sona erdi

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Kaynak: AA

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