Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı - Son Dakika Spor

Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı

6 saat önce

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası Küçük-Yıldız-Genç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.

Okul Sporları Eskrim Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]

13 okuldan 45 sporcunun mücadele ettiği Okullar Arası Küçük-Yıldız- Genç Eskrim İl Birinciliği sona erdi.


Talas Spor Salonunda 45 sporcunun grup müsabakalarına katılabilmek için kılıçları çektiği müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti.


Müsabakalarda minikler kategorisinde Berra Açıkgöz ve Zülfükar Çalhan, yıldızlar kategorisinde Enes Pınar ve Derin Soydan, gençler kategorisinde ise Sena Açıkgöz ve Eşref Çalhan rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.


Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sporculara madalyaları takdim edildi. Törene İl Temsilcisi Kadir Aktaş, sporcuların aileleri, antrenörler ve sporcular katıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Yıldız Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:09 Kaynak: İHA
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