Okul Sporları Futbol Yıldızları Grup Müsabakaları Başladı

Kilis'te, Okul Sporları futbol yıldızları kızlar ile erkekler gurup maçları başladı.

Kilis'te, Okul Sporları futbol yıldızları kızlar ile erkekler gurup maçları başladı.



Futbol yıldızları kızlar takımlarında il birincisi olan Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya, Kilis, Mersin, Osmaniye, Futbol Yıldızları Erkek Takımları'nda il birincisi olan Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ile Şırnak'tan gelen futbol takımları, Kilis 7 Aralık ile Beşevler Stadyumu'nda maçlara başladı.



Okul Sporları İl Temsilcisi Mehmet Uyucu, Kilis'te kız-erkek, yıldızlar futbol müsabakalarının başladığını ifade ederek, "12 Erkek, 9 kız futbol il takımları katılıyor. 3 gün boyunca müsabakalar devam edecek. İlimizden birinci olan takımları, kupalarını, madalyalarını verip yarı finallere göndereceğiz" dedi.



Çok çekişmeli geçen maçlarda büyük heyecan yaşanırken, 3 gün devam edecek eleme maçları sonrası birinci olan takımların yarı finallere katılacağı bildirildi. - KİLİS

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