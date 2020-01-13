Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Bilecik'te 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Genç Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.

Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Bilecik'te 2019-2020 Sezonu Okul Sporları Genç Erkek Müsabakaları üçüncülük ve final maçları ile sona erdi.


Üçüncülük maçında rakibi Bilecik Özel Sınav Lisesine 2-0 üstünlük kuran Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu. Coşkulu atmosferde oynanan final maçının normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken şampiyonu seri penaltı vuruşları belirledi.


Seri penaltılarda rakibi Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 4-3 üstünlük kuran Bilecik 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi şampiyon oldu.


Şampiyon kupa ve madalyasını Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut'tan alırken, takımlara kupa ve madalyaları Spor Şube Müdürü Ramazan Güneş, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri Hasan Kol ve Uğur Aykan tarafından takdim edildi. - BİLECİK

Bilecik, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir
Asker eğlencesinde yengesini öldüren adam tutuklandı Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!

Son Dakika Haberleri
19:09 Endonezya'da uyuşturucu kaçakçısı ABD'liye 9 yıl hapis cezası - Son Dakika Haber
19:09 Londra'da Türkçe konuşanlara Vikipedi eğitimi - Son Dakika Haber
19:07 Ankara'daki tren kazası davasında sanık savunmaları alınıyor - Son Dakika Haber
19:06 Sivas'ta kamyon otomobille çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika Haber
19:04 Bakanlıktan İBB Sözcüsü Ongun'a cevap - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber
18:31 UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:15:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul Sporları Genç Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]