Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası başladı
4 saat önce
Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye
Şampiyonası Elazığ
'da başladı. Yakup Kılıç
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 62 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nden toplam 424 sporcu katılıyor.
Grekoromen stilde 214 ve serbest stilde 210 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada 120 idareci ve antrenör ile 20 uluslararası hakem görev yapacak.
Şampiyona 13 Haziran'da yapılacak müsabakalarla sona erecek.
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