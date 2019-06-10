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Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

4 saat önce

Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.

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Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonası Elazığ'da başladı.
Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 62 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 424 sporcu katılıyor.
Grekoromen stilde 214 ve serbest stilde 210 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada 120 idareci ve antrenör ile 20 uluslararası hakem görev yapacak.
Şampiyona 13 Haziran'da yapılacak müsabakalarla sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Elazığ, Türkiye, Spor
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