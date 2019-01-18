Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Gençler Kız- Erkek Futsal İl Birinciliği

Okul Sporları Gençler Kız- Erkek Futsal İl Birinciliği

44 dakika önce

Burdur'da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Gençler Kız- Erkek Futsal İl Birinciliği, System.String[]
Burdur'da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları Spor Lisesi Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Erkekler kategorisinde Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Burdur Spor Lisesi ikinci, Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi üçüncü ve Gölhisar Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Burdur Spor Lisesi ikinci ve Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri verildi. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Spor
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