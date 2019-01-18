Okul Sporları Gençler Kız- Erkek Futsal İl Birinciliği
44 dakika önce
Burdur'da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Burdur
'da düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Futsal İl Birinciliği müsabakaları Spor Lisesi Hüsnü Bayer
Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Erkekler kategorisinde Bucak Akdeniz
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
birinci, Burdur Spor Lisesi ikinci, Özel Bahçeşehir
Anadolu Lisesi üçüncü ve Gölhisar Mehmet Akif Ersoy
Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Burdur Spor Lisesi ikinci ve Bucak Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara ve sporculara ödülleri verildi. - BURDUR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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