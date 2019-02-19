Okul Sporları Gençler Müsabakası Sona Erdi
1 saat önce
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Bocce Gençler İl Birinciliği Müsabakası 21 takım ve 105 sporcunun katılımı ile Alaçam Bocce Sahasında tamamlandı.
Samsun
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Bocce Gençler İl Birinciliği Müsabakası 21 takım ve 105 sporcunun katılımı ile Alaçam
Bocce Sahasında tamamlandı.
Genç erkek ve genç kızlar müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Okul Sporları Şube Müdürü İbrahim Irmak, Alaçam Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cansu Keskin
Karaaslan, Alaçam Yurt Müdürü Selim Erdoğan
ve Bocce Bowling Dart Federasyonu Samsun İl Temsilcisi Ramazan Çoban
tarafından verildi. Dereceye giren sporcular, Nisan ayında yapılacak olan grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecekler. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:03 Kaynak: İHA
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