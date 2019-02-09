Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası

Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası

57 dakika önce

Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası Kırıkkale'de başladı.

Okul Sporları Halter Gençler B Türkiye Şampiyonası Kırıkkale'de başladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış programında yaptığı konuşmada, 45 ilden yaklaşık 350 sporcuyu Kırıkkale'de misafir etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporun, dostluğun, barışın, başarının ve sağlığın anahtarı olduğuna dikkati çeken Sezer, sporu yaygınlaştırma adına yapılan bu faaliyetin çok önemli, değerli ve kıymetli olduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan da bugün ve yarın yapılacak müsabakalara 335 sporcunun ter dökeceğini belirtti.

Genç bir nüfusa sahip Türkiye'de herkesin her yaşta farklı spor dallarına gidebileceğini aktaran Karahan, bu organizasyonlarla sporun ve spor kültürünün yaşatılması için gerekli altyapı ve fiziki ortamların hazırlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Programda, ilk günkü müsabakalarda dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

Şampiyona, yarın yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Spor
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