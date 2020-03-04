Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başlıyor - Son Dakika Spor

Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başlıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları yarın başlıyor.

Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başlıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'da Okul Sporları Hentbol Grup müsabakaları yarın başlıyor.

Kocatepe Spor Kompleksindeki hentbol müsabakaları genç erkekler ile genç kızlar kategorilerinde yapılacak.

Müsabakalarda genç erkekler kategorisinde Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya ve Manisa illerinin, genç kızlar kategorisinde ise, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Konya ile Mersin illerinin okul birincileri mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarında Afyonkarahisar'ı genç erkeklerde Özel Afyon Doğa Anadolu Lisesi, genç kızlarda ise, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin temsil edeceği bildirildi.

4 gün sürecek müsabakaların teknik toplantısı da bugün yapılacak.

Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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