Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği' Karabük'te Başladı

Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği' Karabük'te Başladı

1 saat önce

Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakaları Karabük'te başladı.

Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği' Karabük'te Başladı, System.String[]
Okul Sporları Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği Müsabakaları Karabük'te başladı.

Okul Sporları Judo Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları 23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Merkez Yeni Spor Salonunda 2 gün sürecek.

Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlarda Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Kırıklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak olmak üzere 15 ilden toplam 280 sporcu mücadele edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan seramonide konuşan Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile okul sporları faaliyetlerini birlikte özverili şekilde yapmaya çalışıyoruz. Burada mücadele eden sporcularımız Beden Eğitimi Öğretmenleri, antrenörleri ve ailelerinin destekleri ile büyük başarılara imza atacaklarına inancımız sonsuz. Sizleri İlimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sizler varsanız bizler varız. Emeği geçen idarecilerimize, eğitimcilerimize, antrenörlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor ve herkese başarılar diliyorum" dedi.

İlk günün sonunda yapılan yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara başarı belgesi ve madalyaları Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Karabük Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük İşkur Müdürü Mustafa Çalış, Okul Sporları Bakanlık Temsilcisi Burhan Beder Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş, Okul Sporları Karabük İl Temsilcisi Sezgin Sayın takdim etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:13 Kaynak: İHA

Karabük, Spor
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