Okul Sporları Körfez Bölgesi Kupa Töreni

Balıkesir
Okul Sporları İl Tertip Komitesi
tarafından okullar arasında düzenlenen etkinlik sona erdi.
Etkinlik sonunda Edremit Körfezi
'ndeki 5 ilçedeki okullardan yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilere kupaları törenle verildi.
Edremit Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Edremit Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fethi Bilge, "Amacımız derece yapan sporcularımızı ödüllendirmek ve heyecanlarına ortak olmaktır. Kasımda salonumuzda yapmış olduğumuz okul sporları açılış töreni başlayan müsabakalarımız bugün oynadığımız hentbol final maçı ile 9 kategoride tamamlanmış olup ilk dörde giren 36 takımımız kupa almaya hak kazanmıştır." dedi.
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı
ise yaptığı konuşmada, güçlü yarınlar için okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilimi yaşam tarzı haline dönüştüren, çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, mutlu, sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlamak amacı taşıdıklarını vurguladı.
Okullar arası sportif müsabakalara büyük önem verdiklerini ifade eden Sırmalı, şunları söyledi;
"Bu kapsamda özellikle sayın Valimiz Ersin Yazıcı
'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi' de önem verdiğimiz projelerden biridir. 'Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi' ile çocuklarımız sporu sevmekte ve spor ile bütünleşmektedir. İlçemizde 36 proje okulunda 4 bin 896 öğrencinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilerimizin başarıları da katlanarak artmıştır. İlçemizde çocuklarımızın sporu seven, sağlıklı ve hareketli bireyler olarak yetişebilmeleri için var gücümüzle çalışma gayreti içerisindeyiz."