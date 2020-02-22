Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika Spor

Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği sona erdi

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği, oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi.

Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği sona erdi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliği, oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Derece giren sporculara kupaları ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edip Buran ve Mezitli Spor Salonlarında oynanan 3'üncülük, 4'üncülük ve final müsabakalarının sonunda küçük kızlarda Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu birinci olurken, erkeklerde ise Özel ODTÜ Koleji Ortaokulu Okul Sporları Küçükler Basketbol İl Birinciliğini elde etti.


Edip Buran Spor Salonunda oynanan final müsabakalarını, tribünleri dolduran seyirciler ile birlikte Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, Okul Sporları Şube Müdürü Berna Kulaç, Türkiye Basketbol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Osman Denizer, okul yöneticileri ve okul müdürleri izledi.


Küçük erkekler final müsabakasında Özel ODTÜ Koleji Ortaokulu, Barbaros Ortaokulunu 88-58 yenerek şampiyon olurken, küçük kızlarda ise Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu, Perşembe Vakfı Ortaokulunu 47-16 yenerek şampiyon olmayı başardı.


Alınan bu sonuçlarla erkeklerde Özel ODTÜ Koleji Ortaokulu ile Barbaros Ortaokulu ve kızlarda Özel Bahçeşehir Koleji Ortaokulu ile Perşembe Vakfı Ortaokulu, mart ayında yapılacak olan Okul Sporları Küçükler Basketbol Türkiye Grup Birinciliğinde Mersin'i temsil etmeye hak kazandı.


Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara başarı belgeleri, madalya ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Kaymaz ve Okul Sporları Şube Müdürü Kulaç tarafından verildi.


Kaymaz, "Bugün oynanan final müsabakalarının ardından dereceye girerek ilimizi Okul Sporları Küçükler Basketbol Türkiye Grup Birinciliğinde temsil etme hakkı kazanan tüm okullarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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