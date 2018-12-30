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Okul Sporları Ödül Töreni Yapıldı

1 saat önce

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okul sporları ödül töreni yapıldı.

Okul Sporları Ödül Töreni Yapıldı, System.String[]
Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okul sporları ödül töreni yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen okul sporları faaliyet programı kapsamında okullar arası basketbol, futbol ve voleybol müsabakalarında başarılı olan okul ve öğrencilere Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen törenle kupa ve ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Gençlerimiz bu faaliyetlerle boş zamanlarını daha etkin ve verimli geçiriyor, spor hayatlarına büyük tecrübe katarak müsabık sporcu olma yönünle ilerliyorlar. Kurum olarak bizler de tüm tesislerimizle gençlerin hizmetindeyiz. Bu heyecanlı müsabakaları bizlere yaşatan başta sporcu kardeşlerimiz olmak üzere, öğretmen ve idarecilerimize bir kez daha teşekkür ederim" dedi.

Bengi projemizin en önemli adımlarından biri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler diyerek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "Bizler, öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde de en önde olmasını ve bu alanlarda kendilerini yetiştirmelerini çok önemsiyoruz. Spor, her şeyden önce dostluk, kardeşlik demektir. Önemli olan bu müsabakalarda yarışmaktır. Sizler, bu medeni cesareti göstererek en güzel şekilde yarıştınız ve bu ödülleri almaya hak kazandınız. Emeği geçen bütün beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize ve okul müdürlerimizin şahsında tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:39 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Spor
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