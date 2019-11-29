Son Dakika Haberleri: "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel 'Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme' toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı.


Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Çoşgun başkanlığında, beden eğitimi öğretmenleri ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme" toplantısı yapıldı. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz ve Gençlik Merkezi Müdürü Erkan Arslan katıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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