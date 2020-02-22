"Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları"

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları 1. Bölge Yarışları" Muğla'da başladı.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den kadın, erkek ve karma olmak üzere 100 sporcu mücadele edecek.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, yarışların iki gün süreceğini bildirdi.

Raftingin Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları programına yeni alındığını belirten Sözgen, "Sporculara kazasız belasız bir yarış diliyoruz. İlk kez düzenlenen okullar arası rafting şampiyonasına Dalyan'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yarışlar yarın sona erecek.