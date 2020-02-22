"Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları' - Son Dakika Spor

"Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları"

6 saat önce

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları 1. Bölge Yarışları" Muğla'da başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen "Okul Sporları 1. Bölge Yarışları" Muğla'da başladı.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde düzenlenen yarışlarda Aydın, Düzce, İstanbul ve Mersin'den kadın, erkek ve karma olmak üzere 100 sporcu mücadele edecek.

Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, yarışların iki gün süreceğini bildirdi.

Raftingin Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları programına yeni alındığını belirten Sözgen, "Sporculara kazasız belasız bir yarış diliyoruz. İlk kez düzenlenen okullar arası rafting şampiyonasına Dalyan'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Yarışlar yarın sona erecek.

Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları

Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert, 6 yıllık evliliklerini noktalıyor
Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'da 6 yapay zeka bilgisayarı bulunduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Okul Sporları Rafting 1. Bölge Yarışları" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]