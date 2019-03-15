Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Satranç Müsabakası Sona Erdi

Okul Sporları Satranç Müsabakası Sona Erdi

37 dakika önce

Bilecik'te Okul Sporları Satranç Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Satranç Müsabakası Sona Erdi, System.String[]
Bilecik'te Okul Sporları Satranç Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Satranç Gençler İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Bilecik Atatürk Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, müsabakalara katılan okulları, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

Yaşam
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