Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakaları çevrim içi düzenlendi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yarı final müsabakalarının çevrim içi düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TSF'nin ana sponsoru Türkiye İş Bankasının katkılarıyla yaklaşık 25 bin lisanslı sporcu, "chess.com" platformu üzerinden hamle yaptı.

Yarı finalde ilk 32'ye girenler, finalde yarışmaya hak kazandı.