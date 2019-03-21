Okul Sporları Satranç Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
7 dakika önce
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Satranç Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Satranç Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne olurken, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya, kupa ve başarı belgeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:40 Kaynak: İHA
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