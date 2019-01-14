Okul Sporları Taekwondo Küçükler ve Gençler Ligi Müsabakaları Başladı
21 dakika önce
Bilecik'te 2018-2019 Okul Sporları Taekwondo Küçükler ve Gençler Ligi müsabakaları başladı.
Bilecik
'te 2018-2019 Okul Sporları Taekwondo Küçükler ve Gençler Ligi müsabakaları başladı.
İstasyon Spor Salonundaki Bilecik İl Birinciliği müsabakaları, kız ve erkek gruplarının katılımı ile başladı. Yapılan turnuva hakkında bilgi veren Taekwondo Bilecik İl Temsilcisi Hülya Eçen Çalışkan, "Taekwondo'yu Türkiye
'de en çok yapılan spor olması gayretine Federasyon olarak devam etmekteyiz. Bizler de ekip olarak Taekwondo sporunun ülkemizde ve Bilecik'te de en küçük yaştan en büyük yaşa kadar yapılmasını istiyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda planlayarak gerçekleştiriyoruz. Müsabakalarda tarihinde ilk defa geçen yıl elektronik sistem ile ilimizde okul sporları maçları yapılmıştı. Bu yıl ikinci kez elektronik sistemle okul sporları maçlarımızın Küçükler ve Gençler karşılaşmalarını gerçekleştirdik. Bilecik'te artık elektronik sistem kullanımının bir lüks değil bir ihtiyaç olarak kullanılmasının ve kabul edilmesi gerekliliğinin keyfini ve güvenini tüm sporcularımız ve antrenörlerimiz ile birlikte yaşıyoruz. Sporcularımız Bilecik'te elektronik sistemli gard ekipmanları olan elektronik yelek, çorap ve başlıklarla maçlarını tamamlamanın güvenilirliğini ve keyfini yaşadılar. Altı hakemin görev aldığı müsabakalarda katılım sağlayan okul yöneticilerimize, okul beden eğitimi öğretmenlerimize, benim ekip arkadaşlarım olan kıymetli antrenörlerimize, velilerimize, hakemlerimize ve bu sürecin eksiksiz yönetilmesinde bizlere güç ve destek veren Valimiz Bilal Şentürk, Belediye Başkanımız Nihat Can
ve Türkiye Taekwando Federasyonu başta olmak üzere, Gençlik Spor il Müdürlüğümüze, lojistik olarak her zaman ki gibi bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Başkanımız Doç Dr. Metin Şahin
'e teşekkürlerimi sunuyorum. Taekwondo sporundaki faaliyetlerimiz ve aktivitelerimize 7'den 77'ye tüm Bilecikli hemşehrilerimizi davet ediyoruz" şeklinde bilgi verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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