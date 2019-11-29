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Okul Sporları Takım Branşlarında Kuralar Çekildi

6 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları 2019-2020 Sezonu Faaliyet Programı kapsamında düzenlenecek olan Takım sporlarının kura çekimi yapıldı.

Okul Sporları Takım Branşlarında Kuralar Çekildi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları 2019-2020 Sezonu Faaliyet Programı kapsamında düzenlenecek olan Takım sporlarının kura çekimi yapıldı.


İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen Kura Çekimine Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Göktemir, Okul Yöneticileri ve Antrenörler katıldı.


Futsal, Futbol, Hentbol, Basketbol ve Voleybol Branşlarında yapılan kura çekiminde mücadele edecek Okul takımlarının rakipleri belli oldu. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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