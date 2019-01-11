Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Tekvando Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Tekvando Müsabakaları Tamamlandı

2 saat önce

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları Tekvando Müsabakaları Tamamlandı, System.String[]
Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli görüntülere sahne oldu. Dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele eden gençler, başarılı olmak adına ter döktü. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okulları, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

Yaşam
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