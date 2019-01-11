Okul Sporları Tekvando Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Bilecik'te 2018-2019 yılı Okul Sporları Tekvando İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli görüntülere sahne oldu. Dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele eden gençler, başarılı olmak adına ter döktü. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, müsabakalara katılan okulları, öğretmenleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

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