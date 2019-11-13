Okul sporları toplantısı yapıldı

Malatya Okul Sporları Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantı Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, tertip komitesi üyeleri, sportif eğitim uzmanları, beden eğitimi öğretmenleri, il temsilcileri ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleşti.



2019 - 2020 yılı Okul Sporları Değerlendirmesi Beden Eğitimi Öğretmenlerine okul sporları müsabakalarına katılımın nasıl yapılacağı ile ilgili sunum yapıldı. Yapılan sunumda bu yıl yapılan yenilikler, yeni açılan okullar, Okul Sporları Yönetim Sistemi, talimatları ve diğer kurallar hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Gençlerimiz ve Çocuklarımız sporu ilk olarak okulda tanıyor. Birçok gencimiz sporu bu sayede sporu tanıyıp, benimseyerek spor yaşamına devam ediyor. Bu bağlamda Okul Sporları bizim için oldukça önemli. Gençlerimiz ve Çocuklarımızın Okul Sporlarına katılmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz, Çocuk ve gençlerimizi cep telefonu, sosyal medya, bilgisayar bağımlılığından ve diğer tüm kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için okul sporlarına yönlendireceğiz. 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim yılı okullarımıza hayırlı olsun. Tüm Okullarımıza başarılar diliyorum" dedi



Toplantıda okul sporlarının sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Beden Eğitimi öğretmenleri söz hakkı alarak konuşmalar yaptı. Daha sonra karşılıklı soru-cevap şeklinde konulara açıklık getirilerek toplantı sona erdi. - MALATYA