Okul Sporları Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp disiplini ve snowboard, Kandilli Kayak Merkezi'nde ise kayaklı koşu ve biatlon branşlarında gerçekleştirilen yarışlara çeşitli illerden yaklaşık 700 sporcu katılıyor.

Zorlu parkurlarda yarışan sporcular en iyi dereceyi alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada birinciliğe ulaşacak sporcular, yurt dışındaki organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Kayak İl Temsilcisi Taner Döşkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının girişimleriyle çocuklara spor sevgisinin aşılandığını ifade ederek, "Spor sayesinde çocuklarımızın kötü alışkanlıklarda uzak durması bizi çok mutlu ediyor. Elimizden geldiğince sporcularımıza yardımcı oluyoruz. Bulunduğumuz pistlerde 350 kişilik sporcu kafilesi var, her yarış sonrası madalya törenleri yapacağız." dedi.

Dünyanın en güvenli pistlerinden biri olan Palandöken'de misafirleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Döşkaya, "Yarın büyük yarışlar yapılacak ve Türkiye şampiyonları belli olacak. Yarışların kombine sonuçlarına göre de ülkeyi yurt dışında temsil edecek sporcular çıkacak." ifadelerini kullandı.

Döşkaya, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, yarışların yarın sona ereceğini aktardı.