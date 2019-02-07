Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları Başladı

Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları Başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce'de başladı.

Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları Başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce'de başladı.


Voleybol Gençler Kız Grup Müsabakaları 07-10 Şubat tarihlerinde 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılırken erkekler müsabakaları ise Cumayeri Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Gençler Kız Grup Müsabakaları A Grubu'nda Bilecik, İzmir, İstanbul, Bolu, B Grubu'nda Bursa, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ, C Grubunda Düzce, Zonguldak, Sakarya illerinden gelen takım sporcuları ter döküyor.

Erkekler Grup Müsabakaları'nda ise A Grubu'nda Samsun, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, B Grubu'nda Bolu, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, C Grubu'nda İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Karabük takımları ilk sıraları alabilmek için mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:25 Kaynak: AA

Düzce, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı

Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]