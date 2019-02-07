Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Voleybol Gençler Grup Müsabakaları Düzce
'de başladı.
Voleybol Gençler Kız Grup Müsabakaları 07-10 Şubat tarihlerinde 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılırken erkekler müsabakaları ise Cumayeri
Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.
Gençler Kız Grup Müsabakaları A Grubu'nda Bilecik
, İzmir
, İstanbul
, Bolu
, B Grubu'nda Bursa
, Kırklareli
, Kocaeli
, Tekirdağ
, C Grubunda Düzce, Zonguldak
, Sakarya
illerinden gelen takım sporcuları ter döküyor.
Erkekler Grup Müsabakaları'nda ise A Grubu'nda Samsun
, Bursa, Zonguldak, Tekirdağ, B Grubu'nda Bolu, Kırklareli, Düzce, Kocaeli, C Grubu'nda İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Karabük
takımları ilk sıraları alabilmek için mücadele ediyor.