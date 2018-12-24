Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı

Antalya'nın Kumulca ilçesi'nde okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar B Voleybol Şampiyonası başladı.

Antalya'nın Kumulca ilçesi'nde okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar B Voleybol Şampiyonası başladı.



Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kumluca Okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası kapsamında ilk müsabaka Kumluca Spor Salonu'nda oynandı. Atatürk Ortaokulu ile Kasapçayırı Ortaokulu arasında yapılan karşılaşmayı Kasapçayırı Ortaokulu 2-1 kazandı.



Liselerde 8 orta okullarda 9 Toplamda 17 okul takımının katıldığı karşılaşmalar A, B ve C olmak üzere üç grupta yapılacak. 3 Ocak'ta sona erecek karşılaşmaların ardından dereceye girecek takımlar için kupa töreni düzenlenecek. - ANTALYA

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