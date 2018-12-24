Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı

Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı

13 dakika önce

Antalya'nın Kumulca ilçesi'nde okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar B Voleybol Şampiyonası başladı.

Okul Sporları Voleybol Müsabakaları Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kumulca ilçesi'nde okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar B Voleybol Şampiyonası başladı.

Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Kumluca Okullar arası Yıldız Kızlar ve Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası kapsamında ilk müsabaka Kumluca Spor Salonu'nda oynandı. Atatürk Ortaokulu ile Kasapçayırı Ortaokulu arasında yapılan karşılaşmayı Kasapçayırı Ortaokulu 2-1 kazandı.

Liselerde 8 orta okullarda 9 Toplamda 17 okul takımının katıldığı karşılaşmalar A, B ve C olmak üzere üç grupta yapılacak. 3 Ocak'ta sona erecek karşılaşmaların ardından dereceye girecek takımlar için kupa töreni düzenlenecek. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:43 Kaynak: İHA

Spor
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