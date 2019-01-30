Son Dakika Haberleri: Okul Sporlarında 2018-2019 Yarıyıl Sezonu Tamamlandı

Okul Sporlarında 2018-2019 Yarıyıl Sezonu Tamamlandı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu okul sporları müsabakalarında yarıyıl sezonu tamamlandı.

Okul Sporlarında 2018-2019 Yarıyıl Sezonu Tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu okul sporları müsabakalarında yarıyıl sezonu tamamlandı.

Spor Şöleni şeklinde geçen Okul Sporları müsabakalarına yarıyıl sezonunda 22 branştan 36 kategoride kız-erkek olarak 15459 sporcu katıldı.

Takım sporlarında ve ferdi branşlarda 8 farklı tesiste yapılan organizasyonlar sporun ruhuna uygun olarak rekabet, dostluk ve centilmenlikle geçti.

Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalarda 2012 doğumlu sporculardan 2001 doğumlu sporculara kadar ilk ve orta öğrenim düzeyindeki tüm yaşlarda sporcular kendi yaş kategorilerine uygun olarak yarıştırıldı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve ferdi sporcularımız ilimizi çeşitli illerde grup- yarı final ve Türkiye Birinciliği müsabakalarında temsil ettiler ve ikinci yarıyılda da temsil edecekler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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