Okul sporlarında "2023 Winter Games" organizasyonu Erzurum'da düzenlenecek - Son Dakika

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun en önemli kış organizasyonu 2023 Dünya Liseler Kış Oyunları'na (Winter Games) Erzurum ev sahipliği yapacak.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası federasyonun en önemli kış organizasyonunu Erzurum'a aldıklarını belirtti. Organizasyonun okul sporlarının kış olimpiyatları özelliği taşıdığını vurgulayan Karakullukçu, "Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda okul sporlarının en büyük organizasyonunu Erzurum'a aldık." dedi.

Türkiye'nin birçok branşta önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını anımsatan Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Erzurum, kış sporları açısından önemli tesislere ve altyapıya sahip. Yaklaşık 30 ülkeden bin sporcunun katılımı planlanan kış oyunları için, tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle Erzurum ilimiz Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından aday gösterilmişti. Bakanlığımızın destekleriyle, organizasyona ev sahipliği yapacağımız bugün netlik kazandı. Uluslararası federasyon, oyunların Erzurum'da yapılmasını kararlaştırdı. Önümüzdeki günlerde bayrak devri için Fransa'da bir tören düzenlenecek. Sekiz branş ve 18 farklı disiplinde gerçekleşmesi planlanan Winter Games, Dünya Liseler Kış Oyunları olarak da bilinmektedir."

Organizasyon için vakit geçirmeden hazırlıklara başlayacaklarını ve ilgili federasyonlarla koordinasyon içinde olacaklarını anlatan Karakullukçu, "Oyunların Erzurum'a alınması sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ ve İbrahim Aydemir, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen büyük destek verdi. Emekleri için teşekkür ediyorum. Organizasyonu da yine iş birliği içinde ülkemize yakışır şekilde düzenleyeceğiz. Sporcularımızın da başarılı sonuçlar elde edebilmesi için ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.