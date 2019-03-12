Okul Sporlarında Aşkale'nin Büyük Başarısı

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Turnuvasında il birincisi olarak çeyrek finallere adını yazdıran Aşkale İbrahim Polat İlköğretimi yarı finallere kalma başarısı gösterdi.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Voleybol Turnuvasında il birincisi olarak çeyrek finallere adını yazdıran Aşkale İbrahim Polat İlköğretimi yarı finallere kalma başarısı gösterdi.



Aşkale İbrahim Polat İlköğretim okulu, Erzurum'u temsilen katıldığı Ağrı'da düzenlenen ve 12 il takımlarının kıyasıya mücadele ettiği Okul Sporları Voleybol Turnuvasında 4 Grupta oynan müsabakalarda zorlu rakipleri Kars, Siirt ve Ardahan takımlarını aynı skor ve oyun üstünlüğü ile 3-0 gibi net skorlarla yenerek yarı finallere katılmaya hak kazandı.



Voleybol Antrenörü Mehmet Kırık, yaptığı açıklamada "Çeyrek finallerde mücadele edip Erzurum'un adına yakışır bir şekilde başarılı olmak gurur verici bir olay. Maçların zorluğunu sporcularıma anlattım, bu zorluğun üstesinden de yine sporcularımla birlikte yaptığımız çalışmalarla geldik. Ağrı'da düzenlenen çeyrek final maçlarını rakiplerimize tek set vermeden kazanarak yarı finallere adımızı yazdırdık. Şimdi hedefimiz Samsun'da düzenlenecek olan yarı final müsabakaları. Burada da İlimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edip inşallah finallere kalacağız. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerden hiç bir desteğini esirgemeyen ve sürekli yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu'ya Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Okul sporları Türkiye Voleybol Şampiyonası yarı finallerinde 27 il takımı katılacak. - ERZURUM

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