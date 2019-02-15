Okul Sporlarında Manisa'nın Çıtası Yükseliyor

Türkiye'de okul lisanslı sporu sayısı bakımından çıtasını yükselten illerden biri de Manisa. Son dönemde iki yıllık verilere bakıldığında Manisa'nın okul sporlarında yükselen bir ivmeye sahip olduğu gözleniyor.

SPORCU SAYISI DA ARTIYOR BRANŞ SAYISI DA

2016-2017 sezonunda 32 branşta 17 bin 805 okul lisanslı sporcuya ulaşan Manisa, 2017-2018 sezonunda 36 branşta 19 bin 733 lisanslı sporcuya ulaştı. Yeni başlayan 2018-2019 sezonunda branş sayısını 44'e çıkaran Manisa, bu sezon 23-25 bin civarında lisanslı sporcuya ulaşmayı hedefliyor.

ÖZTÜRK: "OKUL SPORLARINI 17 İLÇEMİZE YAYDIK"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, okul sporlarında toplam 55 branşın 44'ün de faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Yoğun bir faaliyet programımız var. Hem branş sayısında hem de lisanslı sporcu sayısında artış içerisindeyiz. Geçen sezon farklı olarak bowlinge katılmıştık. Bu sezon da 'Floor Curling' dalında bir ilki yaşayacağız. Çocuk oyunlarında da büyük artış yaşıyoruz. Geçen sezon çocuk oyunlarında sporcu sayımız 6 bin 9'du. Bu sezon ise bu rakamı 9 bin yapmak istiyoruz. Okul sporlarını 17 ilçemize yaydık. Her ilçemizde tesislerimiz dolu dolu" dedi.

"SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN OKUL ÇAĞINDA SPOR ÇOK ÖNEMLİ"

Çocuk ve gençlerin, sağlıklı büyüyebilmesi ve düzenli spor yapma alışkanlığını kazanabilmesi için okul çağında sporla tanıştırılması gerektiğini kaydeden Öztürk, "Spor yapan çocuğun derslerinde başarılı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca çağımızın en büyük sıkıntısı obezitedir. Sağlıklı bir nesil için okul çağında spor çok önemli. Bizler de Manisa Valimiz Sayın Ahmet Deniz'in öncülüğünde ve milli eğitim müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sporu tabana yayma adına iş birliği içerisindeyiz. Manisamız bu açıdan çok daha iyi noktalarda olacaktır" diye konuştu.