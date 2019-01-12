Okul Sporlarında Osmangazi İmzası
1 saat önce
Osmangazi Belediyespor Bayan Hentbol PAF Takımı sporcuları, Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda gösterdikleri üstün performans ile final biletini kaptı.
Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı hentbolcuları, müsabakaya damga vurdu.
A gurubunda yer alan İnegöl Spor Lisesi ve Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi'ni farklı yenen Osmangazili sporcular, yarı finalde ise B gurubundan Turhan Tayan Anadolu Lisesi'ni 31 – 15'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonunda galibiyet coşkusu yaşayan Osmangazi'nin sultanları, 16 Ocak'ta Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek final maçında Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:53 Kaynak: Bültenler
YSK, 17 Ocak'a Kadar Asıl Adresine Taşınmayan Seçmenin Oy Kullanamayacağını Duyurdu
Erdoğan, Ağlayan Çocuğa Böyle Seslendi: Deden Kurban Olsun Sana
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kocaeli İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
Ceren Hindistan ve Kızı Domuz Gribine Yakalandı!