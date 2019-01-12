Okul Sporlarında Osmangazi İmzası

Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yıldırım İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı hentbolcuları, müsabakaya damga vurdu.

A gurubunda yer alan İnegöl Spor Lisesi ve Şehit Öğretmen Kubilay Anadolu Lisesi'ni farklı yenen Osmangazili sporcular, yarı finalde ise B gurubundan Turhan Tayan Anadolu Lisesi'ni 31 – 15'lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonunda galibiyet coşkusu yaşayan Osmangazi'nin sultanları, 16 Ocak'ta Dikkaldırım Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek final maçında Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi ile karşılaşacak.