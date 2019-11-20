Okul sporlarında yeni dönem başlıyor

Adıyaman'da okul sporları 2018-2019 değerlendirme ve 2019-2020 Eğitim öğretim yılı planlama toplantısı yapıldı.



Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2019-2020 sezonunda okul spor faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan spor bilgi sistemi okul sporları modülü hakkında beden eğitimi öğretmeni ve okul yöneticilerine seminer verildi.



Düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında geçen yılın faaliyetleri değerlendirilerek, 2019- 2020 döneminde gerçekleştirilecek faaliyetler ve sistemde yapılan değişiklikler hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, gençlik ve spor şube müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı.



Türkiye genelinde spor faaliyetlerinde büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Müdür Keleş,, "2018 - 2019 sezonunun da ilimizde 37 farklı branşta 2300 müsabaka 2108 okul 186 kategoride 32 753 öğrencimizin spor faaliyetlere katılımını sağladık. Grup, yarı final ve final müsabakaları olmak üzere 30 ilden yaklaşık 4 bin sporcu idareci ve antrenörü ilimizde ağırlayarak şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldular. Bu başarıda emeği geçen tüm Beden Eğitimi Öğretmenlerimize antrenörlerimize kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Yeni dönem spor faaliyetlerinde aynı başarıyı artırmak için daha fazla çalışacaklarına dikkat çeken Müdür Keleş, "Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum. 2018-2019 eğitim öğretim yılının başta ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyoruz. Okul sporlarına daha fazla katılım sağlanması, çocuklarımızın sporla buluşması, yetenekli öğrencilerin ortaya çıkması ve bunları en iyi şekilde değerlendirilmesini temennisi içerisindeyiz. Yapılacak çalışmalarla, öğrencilerimizin Türkiye çapında önemli başarılar sağlayacağına inanıyorum.



Öğrencilerimizin akademik başarıları yanında onların beden, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı yetişmeleri için spor branşına önem vermekteyiz. Bizler ilimizde spora ve sporculara her zaman destek olabilmek ve onlara en modern tesislerde ve ücretsiz olarak hizmet verebilmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. İlimizde spor branşlarının marka değerini yükseltme adına her türlü katkıda bulunmaya devam edeceğiz.



2018-2019 Eğitim öğretim yılında yaptığınız okul sporları faaliyetlerinde gösterdiğiniz çalışmalardan dolayı hepinize teşekkür ederim.2019-2020 Eğitim öğretim yılında yapılacak okul sporları faaliyetlerinin başarılı geçmesini temenni ediyor, okul sporları organizasyonunda emeği geçen başta değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.



Sezonun değerlendirilmesi ve yeni sezonun planlanmasının ardından toplantı dilek ve temennilerle sona erdi. - ADIYAMAN