Üye Girişi
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek - Son Dakika

Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek

08.11.2021 09:28
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl 43 ayrı branşta düzenlenecek.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl 43 ayrı branşta düzenlenecek.

Erzurum Lisesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı'na, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve öğretmenler katıldı.

Şenses, burada yaptığı konuşmada, okul sporlarını bu sezon 43 ayrı spor branşında il birinciliği organizasyonu yaparak tamamlamak istediklerini belirtti.

Bu süreçte antrenör, il temsilcisi ve öğretmenlerin koordineli şekilde çalışacaklarını ifade eden Şenses, "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 16 spor salonu, 26 futbol sahası ve 7 ayrı buz sporları tesisini okul sporlarına hazırladık. Okulların spor müsabakalarına katılım sağlaması Türk sporunun sağlam temeller üzerine oturmasının en önemli unsurudur. Amacımız tüm spor branşlarında okul sporlarına katılımı yoğun şekilde sağlamaktır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle 1,5 yıl gibi uzun bir süre okul sporlarından ülkenin ve Erzurum'un mahrum kaldığını anlatarak, bu sezon okul sporlarının yapılacağını ve öğrencilerin spor sevgisinden mahrum olmayacağını ifade etti.

Bütün derslerin kendisi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaygusuz, "Benim tabiatımda ders ayrımı yoktur. Nasıl ki, matematik, türkçe, fen bilgisi önemli ise müzik, resim ve beden eğitimi dersi de benim için aynı önemi taşır. Hatta hayatın bazı noktasında beden eğitimi dersi daha da önemlidir. Bu ülkede herkes doktor, savcı, hakim, avukat, mimar, mühendis olmayacak. Takibi başarılı sporculara da ihtiyacımız var. Okul sporları sayesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetişecek. Başarılı ressamlar, müzisyenlere de bu ülkenin ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kaygusuz, müdürlük olarak en önemli hayalinin bütün okulların bünyesinde kapalı spor alanı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okul sporları ile ilgili slayt gösterileri yapıldı ve müsabakaların yol haritası belirlendi.

Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek
Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek

milli eğitim bakanlığı, matematik, Erzurum, Okul, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi 10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi 10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
TÜİK yatırım araçlarına ilişkin kritik veriyi açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı 10:18 TÜİK yatırım araçlarına ilişkin kritik veriyi açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket 09:52 Derbide Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular 09:18 Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı 08:30 Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı

Son Dakika Haberleri
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:24 Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
10:17 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor
10:02 İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu / 08.11.2021
09:53 2 dakika içerisinde 2 kez dolandırıldı
Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor         
10:48
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti: Transfer ücreti         
09:59
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! Ana gündem maddesi ekonomi ve sınır ötesi operasyon         
07:30
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi Selin Ciğerci, saç rengini de değiştirdi         
21:48
Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak! Dünya'nın sonunda 5 ülke ayakta kalacak!         
21:32
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 10:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement