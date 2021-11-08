Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl gerçekleştirilecek - Son Dakika

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1,5 yıldır yapılamayan okul sporları müsabakaları bu yıl 43 ayrı branşta düzenlenecek.

Erzurum Lisesi Kültür Sitesi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları Değerlendirme Toplantısı'na, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ve öğretmenler katıldı.

Şenses, burada yaptığı konuşmada, okul sporlarını bu sezon 43 ayrı spor branşında il birinciliği organizasyonu yaparak tamamlamak istediklerini belirtti.

Bu süreçte antrenör, il temsilcisi ve öğretmenlerin koordineli şekilde çalışacaklarını ifade eden Şenses, "Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 16 spor salonu, 26 futbol sahası ve 7 ayrı buz sporları tesisini okul sporlarına hazırladık. Okulların spor müsabakalarına katılım sağlaması Türk sporunun sağlam temeller üzerine oturmasının en önemli unsurudur. Amacımız tüm spor branşlarında okul sporlarına katılımı yoğun şekilde sağlamaktır" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle 1,5 yıl gibi uzun bir süre okul sporlarından ülkenin ve Erzurum'un mahrum kaldığını anlatarak, bu sezon okul sporlarının yapılacağını ve öğrencilerin spor sevgisinden mahrum olmayacağını ifade etti.

Bütün derslerin kendisi için büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kaygusuz, "Benim tabiatımda ders ayrımı yoktur. Nasıl ki, matematik, türkçe, fen bilgisi önemli ise müzik, resim ve beden eğitimi dersi de benim için aynı önemi taşır. Hatta hayatın bazı noktasında beden eğitimi dersi daha da önemlidir. Bu ülkede herkes doktor, savcı, hakim, avukat, mimar, mühendis olmayacak. Takibi başarılı sporculara da ihtiyacımız var. Okul sporları sayesinde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetişecek. Başarılı ressamlar, müzisyenlere de bu ülkenin ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kaygusuz, müdürlük olarak en önemli hayalinin bütün okulların bünyesinde kapalı spor alanı oluşturmak olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından okul sporları ile ilgili slayt gösterileri yapıldı ve müsabakaların yol haritası belirlendi.