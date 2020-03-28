Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu - Son Dakika

Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu

6 saat önce

Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde okulların tatil olması nedeniyle 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamındaki okul sütlerini öğrencilerin evlerine ulaştırıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde okulların...

Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde okulların tatil olması nedeniyle 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamındaki okul sütlerini öğrencilerin evlerine ulaştırıyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sürecinde okulların tatil olması nedeniyle 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamındaki okul sütlerini öğrencilerin evlerine ulaştırıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kentin 3 ilçesinde dezavantajlı mahallerdeki toplam 35 ilkokuldaki öğrencilere, 'Süt senin gurur Mersin'in' projesi kapsamında dağıttığı okul sütleri, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte çocukların evlerine ulaştırılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının projesi kapsamındaki okul sütleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personeller tarafından kentin 3 ilçesindeki 7 mahallede yaşayan çocuklara dağıtıldı.

Proje, olağan süreçte 3 ilçede 35 ilkokulda uygulanıyordu

Büyükşehir Belediyesi'nin olağan süreçte dağıttığı okul sütlerine ulaşan öğrenciler, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi kararının alınması üzerine şu günlerde zamanlarını evlerinde ders çalışarak ve dinlenerek değerlendiriyor. Proje kapsamında Toroslar, Akdeniz ve Tarsus'tan oluşan 3 ilçede dezavantajlı mahallelerdeki 35 ilkokulda haftanın 2 günü toplam 56 bin öğrenciye ulaşan okul sütleri, yaşanan olağanüstü süreçte çocukların evlerine dağıtılıyor.

Çocukların vücut ve zihin gelişimlerinin desteklenmesinde önemli bir besin kaynağı olan 27'şer adetlik 180 kolide yer alan 5 bin civarı süt, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından mahalle muhtarlıklarına teslim edildi.

Sütler, mahalle muhtarları aracılığıyla dağıtıldı

Korona virüs nedeniyle gerekli tedbirlerini alarak hane kapılarını çalan personeller, sütleri mahalle muhtarları aracılığıyla çocuklara ulaştırdı. Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, yaşanan zorlu süreçte yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Korona virüs salgınından dolayı öğrenciler okula gidemediği için sütleri öğrencilere iletilmek üzere muhtarlığa bırakıldı. Buradaki süreçte çocuklarımıza bu sütleri dağıtacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e yürüttüğü bu çalışmadan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

"Okullar tatil olduğu için evlere getirilip dağıtılıyor"

Şevket Sümer Mahallesi sakinlerinden 4 çocuk babası Abdülbaki Akşin ise çocuklarına okullarında dağıtılan sütlerin bu süreçte evlerine de ulaşmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Çocuklar okula gidiyordu. Bu virüsten dolayı şu an evdeler, okula gidemiyorlar. Okuldayken süt veriliyordu. Şimdi okullar tatil olduğu için evlere getirilip dağıtılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Okul sütü korona virüs sürecinde ev sütü oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:09 Kaynak: İHA

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