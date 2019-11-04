Son Dakika Haberleri: Okul takımı 2. lige yükseldi
Son Dakika Spor Okul takımı 2. lige yükseldi

Okul takımı 2. lige yükseldi

6 saat önce

Gaziantep'te okullarda spor kültürünü yaşatmak ve lisanslı öğrenci yetiştirmek amacı ile kurulan takımlardan İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, kısa sürede art arda aldığı başarılı sonuçlarla 2. lige yükseldi.

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Gaziantep'te okullarda Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kültürünü yaşatmak ve lisanslı öğrenci yetiştirmek amacı ile kurulan takımlardan İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, kısa sürede art arda aldığı başarılı sonuçlarla 2. lige yükseldi.


Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başlatmış olduğu 'Spor Şehri Gaziantep' projesi kapsamında Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan İslahiye Anadolu Lisesi Spor Kulübü, 2018-2019 sezonu Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Ligi'ne katıldı ve grup müsabakalarını şampiyon olarak tamamlandı. Ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Finalleri'nde Gaziantep'i temsil etme hakkı kazanan İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, burada da şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'ne yükseldi.


İlk maçına çıktı


Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi 4. Grup'ta mücadele veren İslahiye Anadolu Lisesi Voleybol Takımı, misafir ettiği Malatya Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Oynanan karşılaşmayı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Çiftçi ve sporseverler izledi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Gaziantep, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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