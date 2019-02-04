Son Dakika Haberleri: Okul Taşıdı Seyir Halindeyken Alev Aldı

Okul Taşıdı Seyir Halindeyken Alev Aldı

8 dakika önce

Osmaniye de bir okul taşıtı hareket halindeyken alev alev yandı.

Okul Taşıdı Seyir Halindeyken Alev Aldı, System.String[]
Osmaniye de bir okul taşıtı hareket halindeyken alev alev yandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında, Musa Şahin Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto sanayide aracının bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, benzin almak için petrole giderken sanayii kavşağında aracın arka kısmından yandığını gördü ve aracı sağa çekti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa
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