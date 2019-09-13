Son Dakika Haberleri: Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen yakalandı

15 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dur ihtarına uymayıp kaçan "okul taşıtı" ibareli araçta, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde, dur ihtarına uymayıp kaçan "okul taşıtı" ibareli araçta, 30 düzensiz göçmen yakalandı.


12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.50 sıralarında Keşan KOM Grup Amirliği ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği görevlileri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Malkara'dan Keşan'a gelen ve arkasında "Okul Taşıtı" yazısı bulunan 34 LBS plakalı transit araç, Mercan Traktör önünde yapılan uygulama noktasına geldiği sırada durdurulmak istendi. Ancak ihtara uymayan araç, Uzunköprü istikametine dönüş yaparak kaçmaya çalıştı.


Polisin takibi sonucu durdurulan araçta yapılan kontrolde, sürücüsünün M. Ş. K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Araç içerisinde ise üstlerinde pasaport, kimlik ya da her hangi bir belge bulunmayan toplam 30 göçmen şahıs yakalandı. Ayrıca, araçta; bir adet bot ve aparatları da ele geçirilerek el konuldu.


Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda M. Ş. K. gözaltına alınarak hakkında "Göçmen Kaçakçılığı Yapmak" suçundan inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Edirne, Keşan, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul bahçesinde Atatürk büstü yerde bulununca savcılık soruşturma başlattı
flash! Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Ablasını 20 yerinden bıçaklayan kardeş, kaçarken ambulansı aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul taşıtında 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]